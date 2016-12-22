Президент Аргентины прибыл с визитом в Россию

Маурисио Макри прибыл в Москву (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Президент Аргентины Маурисио Макри прибыл в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет Макри приземлился во Внуково. У трапа президента встречали заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябко, посол России в Аргентине Виктор Королелли и посол Аргентины в России Рикардо Лагорио.

Макри намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопросы развития российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам. Переговоры назначены на 23 января.

Макри вступил в должность президента в декабре 2015 года. Первая встреча Макри и Путина состоялась в 2016 году.