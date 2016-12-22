Две станции петербургского метро закрыли из-за горящего мусора

Две станции метро Санкт-Петербурга закрыли из-за задымления. Об этом сообщает «Фонтанка».

В 14:22 станции «Горьковская» и «Невский проспект» были закрыты на проветривание. Дым шел из ремонтируемой шахты на Марсовом поле. В 15:11 обе станции возобновили работу.

В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу РБК рассказали, что в шахте загорелся мусор. Площадь пожара составила 0,5 кв. м, сотрудники метрополитена потушили его до приезда спасателей.

23 ноября на станции московского метро «Проспект Вернадского» произошло задымление из-за короткого замыкания в светильнике.