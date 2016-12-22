В Египте задержали намеревавшегося стать президентом экс-главу Генштаба

В столице Египта Каире задержали экс-главу египетского Генштаба Сами Анана, который намеревался баллотироваться на пост президента страны. Об этом сообщает Reuters.
Также были задержаны три организатора президентской кампании Анана. По словам представителя Вооруженных сил Египта, военные сочли решение Анана «вопиющим правовым нарушением». В армии отметили, что Анан выдвинул свою кандидатуру «без разрешения со стороны вооруженных сил и принятия необходимых мер для прекращения службы».
В вооруженных силах добавили, что Анан предоставил поддельные документы о завершении его службы. Анан занимал пост начальника Генштаба Египта во время правления бывшего президента страны Хосни Мубарака.
Анан заявил, что намерен баллотироваться на пост президента Египта, 20 января. В своем видеообращении Анан заявил, что намерен спасти Египет от «неправильной государственной политики» и призвал госучреждения поддерживать нейтралитет по отношению ко всем кандидатам.
«Есть коррумпированные люди, которых я знаю, и я не позволю им приблизиться к президентскому креслу», — подчеркнул Анан.
Выборы пройдут в конце марта 2018 года. Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси также намерен баллотироваться на второй срок.