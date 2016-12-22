Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,86 56,35 EUR Нал. 69,73 69,01 USD Бирж. 56,42 -0,08 EUR Бирж. 69,28 +0,05 USD ЦБ. 56,41 -0,21 EUR ЦБ. 69,07 -0,19 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 11162,52 +382,35 MOEX 2298,95 -0,42% RTS 1283,75 -0,12% Brent 69,81 +0,82% DJIA 26228,03 +0,05% Nasdaq 7461,01 +0,72% FTSE 7731,83 +0,21%
В Египте задержали намеревавшегося стать президентом экс-главу Генштаба
Лента новостей
Без медального плана: за что МОК отстранил от Игр спортсменов из России 21:47, Общество В США возле Белого дома задержали мужчину с заряженным пистолетом 21:44, Общество Трехкратный чемпион «Формулы-1» вновь станет владельцем авиакомпании Niki 21:27, Бизнес В Госдуме пообещали никогда не выполнять резолюции ПАСЕ о Крыме 21:15, Политика СКР завел дело после нападения бешеной собаки на 17 человек 21:07, Общество Никифиров рассказал о помощи России в восстановлении связи в Сирии 21:04, Технологии и медиа Российские биатлонисты допустили бойкот Олимпиады 20:57, Спорт В Ирландии похоронили вокалистку The Cranberries 20:46, Общество Аксенов назвал сроки открытия игорной зоны в Крыму 20:39, Общество В Волгограде на время ЧМ-2018 остановят комбинат «Красный Октябрь» 20:28, Экономика Депутаты в законе о легализации ЧВК запретят им устраивать революции 20:23, Политика Мединский объяснил отзыв прокатного удостоверения у «Смерти Сталина» 20:22, Общество В МГУ объяснили недопуск студента в кипе к экзамену правилами вуза 20:20, Общество «Открытие холдинг» рассказал об исковых требованиях ОНЭКСИМа 20:12, Финансы Штаб Владимира Путина проведет серию патриотических митингов 20:05, Политика В Думе предрекли коллапс экономики при уравнивании сожительства и брака 20:05, Экономика СК начал проверку после заплыва на лодке в подвале дома в Петербурге 19:59, Общество «Яндекс» запустит ток-шоу совместно со студией Аркадия Ротенберга 19:42, Технологии и медиа «Ростелеком» стал оператором реестра доменов .ru и.рф 19:41, Технологии и медиа Мэр Грозного призвал «унять фантазию» из-за его турпоездки в Грузию 19:40, Политика На Украине объяснили отмену экзамена по русскому языку для выпускников 19:34, Политика Суд в Петербурге рассмотрит дело о неуплате налогов на 1 млрд руб. 19:24, Общество Глава ВТБ рассказал о повлиявших на остановку приватизации банка санкциях 19:19, Экономика Суд оставил под арестом директора крупнейшего мусорного полигона Европы 18:54, Общество Мэр Риги осудил планы властей Латвии убрать русский из старших классов 18:44, Политика Игорь Матвиенко рассказал о своей работе в Putin Team 18:41, Политика Провайдеры попросили право самостоятельно ограничивать трафик сайтов 18:35, Технологии и медиа МОК ответил на недопуск россиян к участию в Олимпиаде-2018 18:30, Общество
В Египте задержали намеревавшегося стать президентом экс-главу Генштаба
Политика, 15:59
0
В Египте задержали намеревавшегося стать президентом экс-главу Генштаба

В столице Египта Каире задержали экс-главу египетского Генштаба Сами Анана, который намеревался баллотироваться на пост президента страны. Об этом сообщает Reuters.

Также были задержаны три организатора президентской кампании Анана. По словам представителя Вооруженных сил Египта, военные сочли решение Анана «вопиющим правовым нарушением». В армии отметили, что Анан выдвинул свою кандидатуру «без разрешения со стороны вооруженных сил и принятия необходимых мер для прекращения службы».

В вооруженных силах добавили, что Анан предоставил поддельные документы о завершении его службы. Анан занимал пост начальника Генштаба Египта во время правления бывшего президента страны Хосни Мубарака.

Анан заявил, что намерен баллотироваться на пост президента Египта, 20 января. В своем видеообращении Анан заявил, что намерен спасти Египет от «неправильной государственной политики» и призвал госучреждения поддерживать нейтралитет по отношению ко всем кандидатам.

Весна для диктатора: Хосни Мубарак вышел на свободу
Общество

«Есть коррумпированные люди, которых я знаю, и я не позволю им приблизиться к президентскому креслу», — подчеркнул Анан.

Выборы пройдут в конце марта 2018 года. Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси также намерен баллотироваться на второй срок.

Теги: Египет , президентские выборы
Главное
Провайдеры попросили право самостоятельно ограничивать трафик сайтов Технологии и медиа
Материалы по теме
Суд отменил приговор экс-главе МВД Египта Политика
Президент Египта продлил режим чрезвычайного положения на три месяца Политика
В Египте за убийство военных казнили 15 боевиков Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.