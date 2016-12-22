Захарова прокомментировала вопрос западных СМИ о здоровье Лаврова

Официальный представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала в своем Facebook интерес западных журналистов к здоровью главы МИД России Сергея Лаврова.

Захарова рассказала, что после того, как журналист Bloomberg попросил Кремль рассказать о болезни Лаврова, министр в ответ «попросил уточнить у Bloomberg, чем он болеет». «Агентство Bloomberg, вы не поверите, ответило, что опирается на слухи и интересовалось здоровьем министра не у него самого, а в Кремле в контексте перестановок в правительстве после выборов», — написала Захарова.

Ранее 23 января журналист Bloomberg спросил у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о состоянии главы МИД России. Песков ответил, что с главой дипведомства «все нормально».

17 января Песков заявил на вопрос журналистов о состоянии здоровья президента Владимира Путина, что он «абсолютно здоров, может дать фору многим». Песков добавил, что в Кремле не считают себя обязанными отчитываться о здоровье главы государства перед журналистами.





