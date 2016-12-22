Путин пожелал испытывающим стресс судьям «простого человеческого счастья»

Президент России Владимир Путин посочувствовал российским судьям и пожелал им «простого человеческого счастья». Об этом он сказал на торжественном собрании, посвященном 95-летию со дня основания российского Верховного суда, передает «Интерфакс».
По словам президента, любой человек с юридическим образованием знает, что венец правового процесса — решение суда. «Только суд имеет право принять окончательное решение в рамках уголовного процесса, в рамках спора между гражданами, юридическими и физическими лицами. Но вся профессиональная жизнь судьи связана с конфликтами», — сказал Путин.
Он отметил, что это «накладывает серьезный отпечаток» на жизнь судей, из-за чего они находятся в «постоянном напряжении». Тем не менее Путин призвал их «не забывать, что жизнь состоит не только из одних конфликтов».
Путин предложил ввести для судей новую меру дисциплинарной ответственности — понижение в квалификационном классе. Также президент выступил за то, чтобы освободить судей и председателей судов от хозяйственных и организационных функций.