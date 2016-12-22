Путин рассказал об идее ввести новую меру наказания для судей

Президент России Владимир Путин предложил ввести для судей новую меру дисциплинарной ответственности — понижение в квалификационном классе. Об этом он заявил на торжественном собрании по поводу 95-летия со дня основания Верховного суда, передает ТАСС.
«Предлагается ввести новую меру дисциплинарной ответственности судей — понижение квалификационного класса, разумеется, [нужно] определить критерии, четко отделяющие судебную ошибку от дисциплинарного проступка», — пояснил он.
Согласно закону «О статусе судей», за совершение дисциплинарного проступка при исполнении служебных обязанностей либо во внеслужебной деятельности судье может быть вынесено замечание, предупреждение, а также досрочно прекращены полномочия.
Путин также предложил освободить судей и председателей судов от хозяйственных и организационных функций. «Совершенно очевидно, что нужно освобождать судей и председателей от несвойственных им хозяйственных и организационных полномочий, и это можно было бы передать, как предлагается Верховным судом, администратору суда», — сказал президент.
Путин также предложил наделить дополнительными полномочиями помощников судей, в частности, правом подготовки проектов судебного решения.