Роспотребнадзор предупредил о штрафах за трансжиры в продуктах

Нарушение норматива содержания трансизомеров жирных кислот (трансжиров) в продукции будет наказываться штрафом, сообщили в Роспотребнадзоре. Его размер составит от 100 тыс. до 300 тыс. руб. для юридических лиц, при повторном нарушении — до 1 млн руб., кроме того, деятельность предприятия-нарушителя может быть остановлена на срок до 90 суток.
Трансжиры содержатся в маргарине, жареной пище, пицце, чипсах, пирогах и других продуктах, пояснили в ведомстве.
Согласно вступившему в силу нормативу содержания трансжиров, в твердых, мягких и жидких маргаринах, заменителях молочного жира и в жирах специального назначения трансжиров должно быть не более 2% от общего содержания жира в продукте. Кроме того, доля трансжиров должна указываться на упаковке товаров.
В Роспотребнадзоре добавили, что произведенную до 1 января продукцию, содержащую более 2% трансжиров, можно продавать до истечения сроков годности.В июле 2017 года Министерство здравоохранения предлагало ограничить рекламу пищевых продуктов с высоким содержанием трансжиров, сахара, соли, под эти ограничения, в частности, попали бы газированные напитки, шоколадные батончики, чипсы, колбасные изделия.