В Казани в ДТП с двумя автобусами пострадали семь человек

В Казани при столкновении автобуса «МАЗ» с автобусом «НЕФАЗ» пострадали пять человек. Об этом РБК рассказали в пресс-службе управления МВД по Татарстану.

Инцидент произошел на проспекте Ямашева. Автобус «МАЗ», двигавшийся со стороны улицы Сибирский тракт, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автобусом «НЕФАЗ», который отъехал от остановки.

«Татар-информ» сообщает, что в ДТП пострадали семь пассажиров автобуса «МАЗ», пятеро из которых были доставлены в больницу.

По данным республиканского управления МЧС, в ликвидации последствий ДТП участвовали десять человек и три единицы техники.

В Кольском районе Мурманской области 21 января на трассе «Кола» в результате ДТП с участием двух автобусов и двух легковых автомобилей погибли четыре человека, включая одного ребенка. Ранения получили семь человек.