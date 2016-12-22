Под Мурманском в ДТП с автобусами и автомобилями погибли четыре человека

В Мурманской области в результате ДТП с двумя автобусами и двумя легковыми машинами погибли четыре человека, пострадали семь. Об этом РБК рассказали в дежурной части ГИБДД УМВД России по Мурманской области.

Инцидент произошел в Кольском районе, в районе 1450-го километра федеральной трассы «Кола». «ДТП произошло в субботу [20 января] в 18:45 во время попытки обгона, не доезжая мемориального комплекса «Долина славы». Четверо погибли. Некоторые из семи пострадавших сейчас госпитализированы», — рассказали РБК в дежурной части ГИББД по городу Кола.

По факту произошедшего региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщается на сайте ведомства. Как отмечается в сообщении, среди четырех погибших есть несовершеннолетний, а из семи пострадавших несколько госпитализированы в тяжелом состоянии.