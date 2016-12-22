Аэроэкспресс насмерть сбил двоих мужчин в Москве, перебегавших перед поездом железнодорожные пути. Об этом сообщил РБК дежурный отдела информации и общественных связей управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

По его словам, инцидент произошел возле платформы Тимирязевская.

«Машинист экстренно тормозил, но, к сожалению, трагедии не удалось избежать», — отметил дежурный.

21 января аэроэкспресс насмерть сбил 50-летнего мужчину, который переходил пути в неположенном месте.​