Аэроэкспресс насмерть сбил 50-летнего мужчину в Москве
Общество, 15:45
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Аэроэкспресс насмерть сбил 50-летнего мужчину в Москве
Мужчина погиб под колесами аэроэкспресса в Москве, переходя пути в неположенном месте. Об этом РБК сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская.
«По предварительным данным, в районе 12:00 неизвестный мужчина 50 лет переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. В результате он попал под колеса аэроэкспресса, следовавшего в аэропорт Шереметьево», — сказала Марковская. По ее словам, график отправления поезда не изменился.
Ранее в Москве, в районе Сокольников, электричка насмерть сбила мужчину. Ночью он пытался взобраться на платформу и был сбит проходящим поездом Мытищи — Москва, по факту инцидента была организована доследственная проверка.