Аэроэкспресс насмерть сбил 50-летнего мужчину в Москве

Мужчина погиб под колесами аэроэкспресса в Москве, переходя пути в неположенном месте.​ Об этом РБК сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская.

«По предварительным данным, в районе 12:00 неизвестный мужчина 50 лет переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. В результате он попал под колеса аэроэкспресса, следовавшего в аэропорт Шереметьево», — сказала Марковская. По ее словам, график отправления поезда не изменился.

Ранее в Москве, в районе Сокольников, электричка насмерть сбила мужчину. Ночью он пытался взобраться на платформу и был сбит проходящим поездом Мытищи — Москва, по факту инцидента была организована доследственная проверка.

