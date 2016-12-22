«Хабаровских живодерок» этапировали в колонию

Двух жительниц Хабаровска Алену Савченко и Алину Орлову, которые были осуждены за жестокие убийства животных, отправили из СИЗО, где они находились на период следствия и суда, в колонию общего режима. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) Хабаровского края Дмитрия Баданина.

«Орлова и Савченко, находившиеся в СИЗО, покинули территорию Хабаровского края», — заявил он. По его словам, девушки будут отбывать срок в другом регионе, так как на территории Хабаровского края нет женских колоний для впервые попавших в места лишения свободы.

РБК направил запрос в УФСИН по Хабаровскому краю.

В августе 2017 года Индустриальный суд Хабаровска дал реальные сроки Савченко и Орловой за жестокое обращение с животными. Тогда суд назначил им наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима. Орлова получила три года и десять дней, а Савченко — четыре года и три месяца. Кроме того, виновным был признан знакомый осужденных Виктор Смышляев. Он получил три года колонии. Правоохранители обратили на них внимание после публикации в социальных сетях фотографий, на которых было видно, как девушки издеваются над животными, которых находили по объявлениям о поиске хозяев, и убивают их.



В декабре Хабаровский краевой суд, рассмотрев апелляцию осужденных, снизил срок для Савченко до четырех лет, Орловой — до трех лет, так как по некоторым эпизодам преступлений истек срок давности.​ Смышляеву приговор был оставлен без изменений.

13 декабря Госдума приняла закон об усилении наказания за жестокое обращение с животными.