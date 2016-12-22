CNN оценил потери Netflix из-за разрыва с Кевином Спейси в $39 млн

Разрыв сотрудничества с Кевином Спейси обошелся компании Netflix в ​$39 млн, сообщает CNN. Эту сумму в отчете компания указала как «непредвиденные расходы».

Причиной подобных потерь стало решение компании отказаться от трансляции и производства контента с актером, обвиненным в сексуальных домогательствах. Так, Netflix отказалась от продолжения сериала «Карточный домик», в котором играл Спейси. Кроме того, компания решила не выпускать на экраны фильм «Гор» о жизни писателя Гора Видала, работы над которым велись с июля 2017 года.

Сама компания не озвучила прямо сумму потерь, однако в письме с отчетом, направленном инвесторам, были указаны «непредвиденные расходы» в размере ​$39 млн. Как сообщили источники CNN, это сумма потерь, связанных с отказом от контента с участием Кевина Спейси.

В ноябре 2017 года также стало известно, что компания Sony потратила $10 млн на то, чтобы переснять фильм «Все деньги мира», в котором играл Спейси. Его в фильме заменил лауреат «Оскара» Кристофер Пламмер.

Кевин Спейси лишился работы в «Карточном домике» после обвинений в домогательствах со стороны голливудского актера Энтони Рэппа. По его словам, Спейси домогался его в 1986 году, когда ему было 14 лет. После обвинений Спейси признал свою гомосексуальную ориентацию и извинился перед Рэппом, отметив, вместе с тем, что не помнит подобного эпизода. О домогательствах со стороны Спейси также заявляли актер Роберто Ковазос, режиссер Тони Монтан и британский бармен Дэниел Бил.