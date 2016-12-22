«Сибур» не будет останавливать предприятия на время ЧМ-2018

Холдинг «Сибур» не получал от ФСБ предписаний о приостановке работы предприятий в Нижегородской области на время проведения чемпионата мира по футболу. Об этом заявил председатель правления холдинга Дмитрий Конов, сообщает ТАСС.

«Перед нами [такой задачи] не стоит. Не вижу ситуации, когда что-то подобное может произойти», — заявил он.

Ранее РБК сообщал о том, что ФСБ начала рассылать на опасные производства предписания о закрытии на время проведения ЧМ-2018. Это решение было принято для укрепления мер безопасности на время проведения чемпионата. Временно должны прекратить работу предприятия, работающие с радиоактивными материалами и опасными химическими веществами. В частности, подобные предписания получили и производства в Нижегородской области, где должны пройти матчи соревнования. «Сибур» также владеет активами в Нижегородской области. В состав холдинга входит нефтеперерабатывающий комплекс «Сибур-Нефтехим» в городе Дзержинске.