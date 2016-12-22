Девять человек погибли при обстреле Дамаска

Террористы произвели обстрел района Баб Тума на востоке Дамаска. В результате обстрела погибли девять человек, 21 человек ранен, сообщает сирийское государственное агентство SANA.
Обстрел был произведен боевиками из района Восточная Гута. Один из запущенных снарядов попал в автобусную остановку. В ответ сирийская армия нанесла несколько ударов по району, откуда был начат обстрел. В результате, утверждает SANA, военным удалось уничтожить площадки, откуда велся огонь, и нанести урон силам боевиков.
Как отмечает агентство, обстрел является еще одним нарушением в зоне деэскалации в районе Восточная Гута.
Боевики 31 декабря из минометов обстреляли лагерь беженцев Аль-Вафидин и пригород Дамаска Дахият Хараста. В результате один человек был убит, еще один ранен.