В Польше осквернили памятник советским солдатам в городе Ольштын

В польском городе Ольштын на памятник, посвященной Красной армии навесили транспарант с оскорбительной надписью. Об этом сообщает ​Gazetaprawna.

Памятник осквернил местный житель Войцех Козел. Специально для этого он нанял автомобиль с подъемником, с помощью которого повесил транспарант с надписью «Памятник благодарности за неволю» и рисунком, который изображает домогательства солдата советской армии к полячке во время Второй мировой. Акция была приурочена к 73-й годовщине занятия Ольштына советскими войсками.

Газета приводит слова Козела, который заявил, что таким образом хотел продемонстрировать «что на самом деле значило «освобождение». В полиции города уже заявили, что он обязан за собственный счет снять надпись с монумента.

Войцех Козел ранее уже осквернял этот памятник, отмечает издание. В 2016 году он облил его красной краской. В полиции отказались признать это действие нарушением закона, несмотря на то, что памятник включен в список исторических монументов. В правоохранительных органах пояснили, что действия активиста не нанесли ему «непоправимого ущерба».

С весны 2016 года в Польше действует закон «О запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя», который запрещает называть улицы, школы, больницы в честь героев или событий, прославляющих коммунизм и другие тоталитарные режимы. Летом 2017 года в стране также был принят закон, который предусматривает снос памятников советского периода. В то же время, под снос не попадают памятники, признанные объектами исторического наследия, монументы на кладбищах и те памятники, которые имеют особую научную или образовательную значимость.