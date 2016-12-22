В Московской области загорелся мебельный цех

Близ подмосковного Воскресенска загорелся мебельный цех, площадь пожара составляет около 1 тыс. м. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МЧС по Московской области.

«Возгорание произошло в цехе по производству мебели. Площадь пожара составляет порядка 1 тыс. кв. м», — сообщили в ведомстве. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Согласно сообщению на сайте ведомства, пожар возник по адресу деревня Юрасово, улица центральная, дом 142. По этому адресу располагается мебельная фабрика «Интерно», согласно информации на сайте предприятия. Для борьбы с огнем были направлены девять машин.

Источник агентства в службах технического надзора области сообщил, что возгорание могло возникнуть в результате короткого замыкания или несоблюдения правил производственной безопасности.

В Новосибирской области 4 января произошел пожар в цехе по производству мебели. В результате погибли десять человек, семеро из них были гражданами Китая, двое — Киргизии и один россиянин. Против руководства цеха было возбуждено уголовное дело.