Глава USAID впервые посетил Ракку после освобождения от ИГ

Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Марк Грин впервые посетил сирийскую Ракку после освобождения этого района от боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), сообщает Reuters.

Агентство подчеркивает, что Грин совершил необъявленный визит, его сопровождал глава Центрального командования (CENTCOM) Соединенных Штатов генерал Джозеф Вотел. «Мы находимся в той точке, когда люди действительно хотят вернуться домой, поэтому сейчас самый подходящий момент», — пояснил Грин.

Коалиция во главе с США сообщила о полном освобождении Ракки от террористов ИГ 22 октября 2017 года. Операция по захвату города стартовала в июне, в ней участвовали бойцы «Сирийских демократических сил» (СДС) при поддержке коалиции. При этом источники в МИД Сирии утверждали, что коалиция во главе с США «вводит в заблуждение» мировое сообщество и скрывает преступления в «оккупированном» городе Ракке. В том числе Дамаск сообщил об уничтоженном на 90% городе.

В середине декабря президент США Дональд Трамп на церемонии подписания военного бюджета в Белом доме заявил о полной победе над ИГ в Сирии и Ираке. Позднее глава Госдепа Рекс Тиллерсон пообещал, что Вашингтон оставит свои военные силы на территории Сирии, чтобы предотвратить возврат террористов в регион.