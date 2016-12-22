Собянин отверг связь референдумов в школах с повышением явки на выборах

Школьные референдумы в день президентских выборов проводятся не для того, чтобы повысить явку. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает «РИА Новости».

По его словам, «это скорее, наоборот, школьные активисты воспользовались явкой на президентских выборах, потому что на их референдумы никто никогда не ходит. Это единственный шанс хоть что-то решить в своей школе». Он уверен, что это не скажется на явке, а наоборот «вызовет шероховатости при движении избирателей».

Ранее 22 января основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный выпустил видеоролик, в котором утверждает, что школьные референдумы устраивает Кремль, «чтобы привлечь людей на свои фальшивые выборы».

18 января депутат Мосгордумы Антон Молев предложил в день президентских выборов, 18 марта, провести в школах, где расположены участки для голосования референдумы для учеников, достигших 14 лет, и их родителей. По его словам, на голосование могут быть вынесены актуальные учебные вопросы — школьная форма, расписание или время каникул.

Представитель избиркома Московской области Наталья Альшанова рассказала, что в Подмосковье в день выборов пройдет референдум о длительности школьной недели.