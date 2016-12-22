В Петербурге обналичившим 21 млрд руб. «банкирам» дали условные сроки

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор участникам мошеннической группы, незаконно обналичившим 21,5 млрд руб. Об этом Объединенная пресс-служба судов города сообщает в своем Telegram-канале.

Десять обвиняемых признали вину в создании преступной схемы и незаконном обналичивании денег через счета подконтрольных организаций с августа 2013 года по июль 2016 года. По данным суда, преступники помогали клиентам выводить из-под налогового учета деньги, которые затем обналичивались с процентами.

«Были получены от клиентов-заказчиков безналичные денежные средства на общую сумму 21,5 млрд руб. Далее совершалась незаконная банковская операция и передача указанных денежных средств клиентам в наличной форме», — сказано в сообщении.

Все подсудимые, признав вину, возместили ущерб и получили условные сроки до пяти лет, а также штрафы до 2 млн руб. Общая сумма штрафов превысила 5,5 млн руб.

В конце декабря 2017 года в Петербурге арестованы трое бизнесменов по делу о незаконном обналичивании 1,3 млрд руб. Как считают следователи, злоумышленники создали коммерческую организацию, фактически функционирующую в качестве банка. Для этого они открыли счета шести подконтрольным компаниям в петербургском филиале одного из федеральных банков. С 2015 года по начало 2017 года они обналичили 1,3 млрд руб. и получили за это более 34 млн руб. прибыли.