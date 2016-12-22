Семеро детей погибли при пожаре в ОАЭ

Семеро детей погибли при пожаре недалеко от города Эль-Фуджайра (ОАЭ). Об этом со ссылкой на сообщение Министерства образования страны сообщает Reuters.

Возраст детей — от детсадовского до среднего школьного.

В Twitter министерства опубликованы соболезнования родным погибших.

22 января при пожаре в частном доме в Омской области погибли пятеро детей в возрасте от шести до 18 лет. Все они были приемными в семье. Приемная мать детей госпитализирована с ожогами, отец не пострадал.