Композитора Шаинского похоронили на Троекуровском кладбище

Похороны композитора Владимира Шаинского, скончавшегося на 93-ем году жизни, состоялись на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сын артиста Вячеслав Шаинский сообщил ТАСС.
«Церемония прощания с Владимиром Яковлевичем уже завершилась», — добавил он.
Владимир Шаинский умер 26 декабря в своем доме в американском штате Калифорния. В последние годы жизни у музыканта диагностировали рак желудка. Церемония прощания с Шаинским прошла 22 января в Доме композиторов.
Шаинский написал более 400 песен, среди которых множество известных мелодий из советских мультфильмов, например из серии про Чебурашку и крокодила Гену, «Приключений Незнайки и его друзей», «Крошки Енота», «Трям! Здравствуйте!», «Мамы для мамонтенка». Также его песни исполняли многие эстрадные певцы — Алла Пугачева, Муслим Магомаев, Лев Лещенко, Эдуард Хиль, Валерий Леонтьев, группы «Песняры» и «Самоцветы».