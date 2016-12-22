Композитора Шаинского похоронили на Троекуровском кладбище

Похороны композитора Владимира Шаинского, скончавшегося на 93-ем году жизни, состоялись на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сын артиста Вячеслав Шаинский сообщил ТАСС.

«Церемония прощания с Владимиром Яковлевичем уже завершилась», — добавил он.

Владимир Шаинский умер 26 декабря в своем доме в американском штате Калифорния. В последние годы жизни у музыканта диагностировали рак желудка. Церемония прощания ​с Шаинским прошла 22 января в Доме композиторов.