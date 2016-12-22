Церемония прощания с композитором Владимиром Шаинским. Фоторепортаж
Общество, 13:23
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Церемония прощания с композитором Владимиром Шаинским
22 января в Доме композиторов в Москве прошла церемония прощания с композитором Владимиром Шаинским. Он умер 26 декабря 2017 года в своем доме в США. Ему было 92 года.
Как прошла церемония прощания — в фоторепортаже РБК.
Церемония прощания с композитором Владимиром Шаинским прошла 22 января в Доме композиторов в Москве
Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский
Вдова Владимира Шаинского Светлана Шаинская, его сын Вячеслав Шаинский (второй слева) и певец Лев Лещенко (крайний справа)
Певец, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон
Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в России Полад Бюльбюль-оглы
«Я думаю, что он не только озвучил целую эпоху, но он, наверное, своими песнями останется еще на несколько эпох вместе с народом. Он был поистине всенародным любимцем», — говорил Лев Лещенко, комментируя смерть композитора в декабре 2017 года.
Сын композитора Владимира Шаинского Вячеслав
Певица Азиза
Владимир Шаинский умер 26 декабря 2017 года в своем доме в США. Ему было 92 года. Композитора похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.