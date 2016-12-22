Порошенко обвинил Россию в намерении уничтожить украинское государство

Вся деятельность России направлена на то, чтобы «уничтожить украинское государство», заявил президент Украины Петр Порошенко на приеме послов иностранных государств. Об этом сообщает агентство УНН.

По мнению главы государства, Кремлю нельзя верить, вне зависимости», под какие режимы он себя маскировал: царский, коммунистический или псевдо-демократический». «Все, что сегодня делает Россия в Украине, имеет одну-единственную цель: вернуть нас в свою так называемую «сферу влияния», уничтожить украинское государство как таковое», — сказал он.

Порошенко добавил, что на протяжении всей ее истории России присущи такие черты, как «агрессия, ложь, манипуляции, репрессии и подавление свободы слова».

Официальный Киев считает начавшийся в 2014 году конфликт на юго-востоке Украины «агрессией России», а территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также вошедший в состав России Крым — «временно оккупированными территориями». Россия называет конфликт в Донбассе «гражданской войной» и не считает себя стороной противостояния. Крым же Москва расценивает как территорию, добровольно вошедшую в состав России после референдума в марте 2014 года.