Сопредседатель «Другой России» заявил о задержании активистов у ЦИК

Сопредседатель незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Аверин сообщил РБК о задержании шестерых активистов партии у здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Москве.

«Около здания Центризбиркома полиция задержала шесть наших человек. Акция прошла 40 минут назад. Большевики пришли к ЦИК, зажгли файеры и раскидали листовки с лозунгами «Выборы — это фарс» и «Россия нуждается в отмене итогов приватизации», — сообщил Аверин.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК заявили, что информация о задержании активистов «Другой России» у здания ЦИК не поступала.

Ранее, 17 января, в знак протеста «против либеральных реформ и приватизации 1990-х» активист партии Арслан Ибрагимов бросил листовки в лицо председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса на Гайдаровском форуме. Бросив листовки, молодой человек попытался обратиться к залу, но сотрудники охраны быстро увели его со сцены.