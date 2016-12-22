Песков рассказал о подходе Кремля к освещению СМИ школьных ЧП

Российские СМИ сами решали, как освещать нападения на школы, произошедшие на минувшей неделе. Кремль не вмешивается в этот вопрос. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Песков подчеркнул, что выбор способа освещения — «целиком и полностью прерогатива редакционной политики». «Какие-то СМИ принимают решение в пользу освещения, какие-то СМИ придерживаются иной точки зрения», — добавил он.

«Мы с уважением относимся ко всем точкам зрения, но, безусловно, считаем, что подобные трагические события, конечно, требуют чрезвычайно аккуратного подхода», — пояснил Песков позицию Кремля.

15 января в пермской школе №127 двое подростков с ножами — старшеклассник и бывший ученик, ушедший в колледж, — ворвались в кабинет, где находился четвертый класс, и стали наносить удары ученикам и учителю. Пострадали 15 человек, в том числе педагог и сами нападавшие, которые нанесли ранения друг другу.

19 января в школе №5 Улан-Удэ вооруженный топором девятиклассник бросил в кабинет, где проходил урок у семиклассников, бутылку с зажигательной смесью и стал нападать на выбегающих в коридор. Пострадали семь человек, включая учителя и самого нападавшего, который пытался покончить с собой.

Крупнейшие российские телеканалы почти не освещали второй инцидент. Первый канал сообщил о нападении на бурятскую школу, которое произошло в 4:30 мск, только в полуденном выпуске новостей. Канал «Россия 1» упомянул о ЧП в школе в выпуске программы «Вести» в 11:00.