Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за снегопада

Московский метрополитен перешел на усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий. Об этом пресс-служба столичной подземки сообщила в Twitter.

«Движение по всем линиям осуществляется в штатном режиме. Уборка предвестибюльных территорий и лестничных сходов проводится чаще обычного», — сказано в сообщении.

Ранее центр «Фобос» сообщил, что ночь с 19 на 20 января в Москве стала самой холодной с начала этой зимы. Как рассказал РБК начальник ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, 21 января и в ближайшие два дня в столице ожидается дальнейшее похолодание и небольшой снег.