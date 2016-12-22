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«ФосАгро» разместила евробонды на $500 млн с пятикратной переподпиской
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«ФосАгро» разместила евробонды на $500 млн с пятикратной переподпиской
Бизнес, 13:31
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«ФосАгро» разместила евробонды на $500 млн с пятикратной переподпиской

Крупнейший российский производитель минеральных удобрений «ФосАгро» закрыл книгу заявок на еврооблигации на $500 млн со ставкой купона 3,949% годовых, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Подготовка к выпуску ценных бумаг компании началась на прошлой неделе и была завершена 17 января.

«На пике спроса переподписка превысила 5-кратный уровень (спрос на ценные бумаги составил более $2,5 млрд)», — говорится в сообщении.

Генеральный директор компании Андрей Гурьев отметил, что ставка купона 3,949% годовых стала «одной из рекордно низких ставок среди российских корпораций и для нас самих».

В рамках сделки глобальными координаторами и букраннерами выступают BofA Merrill Lynch, Citi, JP Morgan, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал». Совместными букраннерами сделки выступают также Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, Société Générale, UBS и UniCredit.

Планируемому выпуску еврооблигаций ПАО «ФосАгро» были присвоены кредитные рейтинги BBB- от Standard & Poor's, Ba1 от Moody's и предварительный рейтинг BB+ (EXP) от Fitch Ratings.

Вырученные от размещения бумаг средства компания планирует направить на погашение более дорогого облигационного займа, «дебютного выпуска еврооблигаций» компании, размещенного в 2013 году со ставкой купона в 4,204%.

Расчеты по сделке будут завершены 24 января.

«ФосАгро» — один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений. Чистая прибыль компании в 2016 году составила 59,9 млрд руб.

Согласно данным на сайте компании, в нее входят АО «Апатит» в Череповце (Вологодская область), его филиалы в Кировске (Мурманская область) и Балаково (Саратовская область), а также АО «Метахим» (Ленинградская область), ООО «ФосАгро-Транс», ООО «ФосАгро-Регион» и АО «Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Я.В. Самойлова».

Контролирует компанию семья Гурьевых (48,48% акций компании; 43,66% через трасты, еще 4,82% акций находится во владении супруги Гурьева Евгении, которая занимает 6-е место в рейтинге богатейших женщин России по версии журнала Forbes). Среди других крупных акционеров — ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (19,35%) и член совета директоров компании Игорь Антошин (6,3%). В свободном обращении находится 25,87% акций компании.

Теги: Облигации , евробонды , «ФосАгро»
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