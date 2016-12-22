На Крымском мосту установили первые ограждения и мачты освещения

На одном из участков автодорожной части Крымского моста установлены барьерное ограждение и мачты освещения на протяжении 450 м, сообщается на сайте Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

«Это передовой участок строительства на острове Тузла», — уточнили в компании. Работы по обустройству были выполнены на участке Крымского моста между пятью опорами. «По двум направлениям по обеим сторонам моста установлено в общей сложности 1 800 погонных метров барьерного ограждения и 28 мачт освещения», — говорится в сообщении. В целом будет установлено более 76 км барьерного ограждения и свыше 1 тыс. мачт освещения.

Барьерное ограждение металлическое, двухъярусное, с внешней стороны мостового полотна его высота составляет 1,5 м, а уровень удерживающей способности — 500 кДж, что эквивалентно удару легковой машины на скорости 100 км/ч, а грузового автомобиля — на скорости 71 км/ч, рассказали в Росавтодоре. На разделительной полосе барьерное ограждение способно выдержать удар в 350 кДж, что эквивалентно удару легкового автомобиля на скорости 90 км/ч, а грузового — 65 км/ч.

Мачты освещения представляют собой металлические силовые опоры высотой 9 м с однорожковыми и двухрожковыми кронштейнами со светильниками. Они устанавливаются на консолях пролетов моста с внешней стороны и на разделительной полосе.

Строительство Крымского моста ведется с 2015 года. Он состоит из двух частей — автомобильной и железнодорожной. Планируется, что движение по автомобильному мосту будет открыто в декабре 2018 года, а по железнодорожному — в июне 2019 года.