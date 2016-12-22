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В Якутии оштрафовали заклеившую детям рот скотчем воспитательницу
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В Якутии оштрафовали заклеившую детям рот скотчем воспитательницу
Общество, 10:07
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В Якутии оштрафовали заклеившую детям рот скотчем воспитательницу

Суд в Якутии оштрафовал бывшего воспитателя детского сада в поселке Айхал, заклеивавшую детям рот скотчем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры республики.

Сотрудница дошкольного образовательного учреждения в марте 2017 года заклеила рот четырем четырехлетним воспитанникам детского сада. Суд признал женщину виновной по ст.156 УК РФ (неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними). Воспитатель признала свою вину. Ее приговорили к штрафу и запретили заниматься образовательной деятельностью в течение двух лет.

В декабре 2017 года управление Следственного комитета России (СКР) по Якутии начало проверку информации о том, что воспитатель дошкольного учреждения в городе Витим заклеила рот скотчем ребенку 2011 года рождения. Воспитательница была недовольна поведением ребенка за столом. Позднее следователи выяснили, что этот случай не был единичным.

Теги: Якутия , жестокое обращение с детьми , воспитательница
Главное
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