В Якутии оштрафовали заклеившую детям рот скотчем воспитательницу

Суд в Якутии оштрафовал бывшего воспитателя детского сада в поселке Айхал, заклеивавшую детям рот скотчем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры республики.

Сотрудница дошкольного образовательного учреждения в марте 2017 года заклеила рот четырем четырехлетним воспитанникам детского сада. Суд признал женщину виновной по ст.156 УК РФ (неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними). Воспитатель признала свою вину. Ее приговорили к штрафу и запретили заниматься образовательной деятельностью в течение двух лет.

В декабре 2017 года управление Следственного комитета России (СКР) по Якутии начало проверку информации о том, что воспитатель дошкольного учреждения в городе Витим заклеила рот скотчем ребенку 2011 года рождения. Воспитательница была недовольна поведением ребенка за столом. Позднее следователи выяснили, что этот случай не был единичным.