Facebook откроет три учебных центра в странах Евросоюза

Компания Facebook откроет до 2020 года три учебных центра в Испании, Польше и Италии для обучения людей «цифровым навыкам», заявила операционный директор компании Шерил Сандберг. Об этом сообщает Reuters.

В новых центрах будут обучать, в частности, медиаграмотности и онлайн-безопасности. Особое внимание планируется уделить людям пожилого возраста, молодежи и беженцам. «Люди волнуются, что цифровая революция оставит их за бортом. Мы хотим убедить их, что мы вкладываемся в цифровые навыки, чтобы у людей были умения, которые позволят им встроиться в цифровую экономику», — сказала Сандберг.

К 2020 году обучение в центрах должны пройти уже около 1 млн человек.

По словам Сандберг, власти Европейского союза заинтересованы в повышении качестве цифровых навыков населения. Это поможет странам бороться с безработицей и создавать собственные цифровые компании.

Также Facebook инвестирует €10 млн ($12,2 млн) в исследовательский центр, занимающийся искусственным интеллектом, во Франции.

Ранее центры повышения цифровой грамотности компания Facebook открыла в Нигерии и Бразилии.

Facebook — крупнейшая социальная сеть в мире. К лету 2017 года количество пользователей достигло 2 млрд человек. Осенью того же года стоимость бренда компании достигла $48,1 млрд.