Джонни Деппа и Тома Круза номинировали на антипремию «Золотая малина»

Актеры Том Круз, Джонни Депп и Марк Уолберг номинированы на 38-ю кинематографическую антипремию «Золотая малина», говорится в сообщении на сайте кинообзоров Rotten Tomatoes.

Видео: Rotten Tomatoes

Имена номинантов названы в шуточном видеоролике Rotten Tomatoes, где изображена лаборатория, где хранятся «токсичные отходы» в виде худших кинолент 2017 года. Основные номинации — «отсутствие оригинального контента, посредственные диалоги, переработанные тексты, неубедительная игра и погоня за наживой». Самой «токсичной актерской игрой» отличились Том Круз («Мумия»), Джейми Дорнан («На пятьдесят оттенков темнее»), Марк Уолберг («Трансформеры: последний рыцарь»), Джонни Депп («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки») и Зак Эфрон («Спасатели Малибу»). В женскую половину списка попали Дакота Джонсон («На пятьдесят оттенков темнее»), Кэтрин Хэйгл («Наваждение»), Эмма Уотсон («Сфера») и Дженнифер Лоуренс («Мама!»).

На «худшую картину года» номинированы «Эмоджи фильм», «Трансформеры: последний рыцарь», «На пятьдесят оттенков темнее», «Мумия» и «Спасатели Малибу».

По окончании ролика «ученый», который исследовал «токсичные киноотходы», моет глаза для их «дезактивации».

Антипремия ​Golden Raspberry Awards («Золотая малина», по аналогии с «Золотым глобусом») учреждена в 1980 году американским писателем Джоном Уилсоном и вручается ежегодно.

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