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В Великобритании составили список 20 самых скучных фильмов всех времен
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В Великобритании составили список 20 самых скучных фильмов всех времен
Общество, 15:15
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В Великобритании составили список 20 самых скучных фильмов всех времен

Кинокритики и читатели британского журнала NME составили список из 20 самых скучных фильмов в истории кинематографа. В опросе, проведенным журналом, участвовали две тысячи жителей страны, достигших совершеннолетнего возраста.

Первое место заняла кинолента «Пятьдесят оттенков серого» 2015 года (34% респондентов). Фильм был снят по одноименной книге британской писательницы Эрики Джеймс.

​На второй строчке расположился фильм «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999) — 29% проголосовавших, на третьей — «Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза» (1999) (26%).

На четвертом и пятом местах расположились фильмы «Горбатая гора» (2005) и «Трансформеры» (2007).

Далее следуют: «Почтальон» (1997), «Артист» (2011), «Австралия» (2008), «Ванильное небо» (2001). Замыкает десятку фильм «Семь лет в Тибете» (1997) с Бредом Питтом в главной роли.

Во вторую десятку вошли «Бэтмен и Робин» (1997), «Космическая одиссея» (1968), «Матрица: Революция» (2003), «Шоугёрлз» (1995) и другие фильмы. На двадцатое место поместилась кинолента «Клеопатра» (1963) с Элизабет Тейлор в главной роли.

В конце 2016 года «Пятьдесят оттенков серого» получил антипремию «Золотая малина» в категории «худший фильм года». Фильм «Фантастическая четверка» (2015) по мотивам комиксов Marvel также получил «малину» в номинации «худший ремейк, сиквел или плагиат». Его создатель Джош Трэнк был признан худшим режиссером.

Теги: фильмы , «Пятьдесят оттенков серого»
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