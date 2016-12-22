В результате стрельбы в центре Нью-Йорка пострадали три человека

В центре Нью-Йорка неизвестные открыли стрельбу, в результате которой были ранены три человека, говорится в сообщении полиции города в Twitter.

В настоящий момент правоохранители разыскивают двоих подозреваемых мужчин.

По данным NBC New York, неизвестные открыли стрельбу вблизи небоскреба Empire State Building. В полиции рассказали, что инцидент произошел около 16:30 по местному времени (00:40 мск).

Один из свидетелей в разговоре с телеканалом отметил, что услышал четыре выстрела, когда проходил недалеко от места прошествия. Другие свидетели рассказали, что открывший стрельбу мужчина перед этим ударил троих человек. С одним из них у него произошел конфликт, а еще двое оказались свидетелями, отмечали они.