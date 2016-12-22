В шведском Мальмё произошел взрыв около офисного здания

В шведском городе Мальмё прогремел взрыв около офисного здания, сообщает Aftonbladet со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел 21 января в квартале Розенгорд, информация о взрыве поступила в полицию в 20:56 по местному времени (22:56 мск). ​На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и взрывотехники. В полиции рассказали, что в результате взрыва поврежден фасад здания, также разбиты несколько окон. ​Данных о пострадавших нет. ​

По данным источника Aftonbladet, полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления, который попытался скрыться на автомобиле.

Взрыв в городе Мальмё стал вторым за неделю. В четверг, 18 января, он прогремел у полицейского участка в Розенгард. После случившегося были задержаны два человека. В результате взрыва никто не пострадал, здание полицейского участка и несколько припаркованных рядом автомобилей получили повреждения.

Как отмечало Aftonbladet, неизвестный бросил некий предмет в сторону здания, после чего попытался скрыться. Позже полиция сообщила о задержании двух подозреваемых — двух молодых людей в возрасте около 20 лет.