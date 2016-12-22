Лавров рассказал о наращивании военного потенциала в мире

Наращивание военного потенциала в мире происходит в отсутствие идеологических разногласий. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«В отсутствие идеологических разногласий раскручивается материальное наращивание военного потенциала. Такого во времена холодной войны не было», — сказал он.

Лавров также высказал мнение, что в настоящее время «заряженность на русофобию» является «беспрецедентной». «Такого не было во времена холодной войны. Там были какие-то правила, взаимные приличия, сейчас все приличия отброшены в сторону», — подчеркнул он.

Министр отметил, что тогда была «негативная стабильность двух жестких блоков, двух мировых систем — социалистической и империалистической». «Сейчас нет никаких идеологических разногласий. У всех рыночная экономика, демократия, кто бы как к ней ни относился», — добавил он.





