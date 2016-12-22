Киев передал ДНР помилованную Порошенко женщину

Киев передал самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) женщину, которую ранее помиловал президент Украины Петр Порошенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

«Как только проинформировали офис президента и меня представители СБУ, на КПВВ «Майорск» состоялась передача женщины, накануне помилованной президентом ради продолжения процесса освобождения заложников», — написала она.

Геращенко добавила, что женщина сама обратилась к Порошенко с просьбой о помиловании и полностью признала свою вину. По словам вице-спикера Верховной рады, женщина «получила тяжелые увечья во время совершения преступления, у нее ампутированы конечности и есть младенец».

«Теперь в ближайшие дни мы ждем, согласно достигнутой в рамках работы гуманитарной Минской группы договоренности, передачи украинской стороне нашего военного», — отметила Геращенко.

О том, что Петр Порошенко помиловал женщину Ирина Геращенко сообщила в своем Facebook накануне, 20 января. Она отметила, что женщина «в молодом возрасте осуществила тяжкое преступление, сама себя также ранила, у нее ампутированы конечности». Она, как уточнила Геращенко, попросила украинского президента помиловать ее ради маленького ребенка. «Это жест гуманизма и доброй воли, который, как мы надеемся, будет способствовать продолжению освобождения наших заложников с ОРДЛО и мы рассчитываем на освобождение украинских военных», — добавила вице-спикер Верховной рады.