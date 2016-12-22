Госдеп призвал Турцию к «скрупулезности» при сирийской операции

Госдепартамент США призвал Турцию к «скрупулезности» в проведении военной операции на северо-западе Сирии, где накануне Анкара нанесла более ста авиаударов. Об этом говорится в заявлении представителя Госдепа Хезер Науэрт, опубликованном на сайте ведомства.

«Как подчеркнул вчера госсекретарь [Рекс] Тиллерсон в разговоре со своими коллегами из Турции и России, Соединенные Штаты очень обеспокоены ситуацией на северо-западе Сирии, особенно бедственным положением ни в чем не повинных граждан», — заявила Науэрт.

В Госдепе призвали Турцию «проявлять сдержанность» во избежание жертв среди гражданского населения, а также сосредоточиться на борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).

Глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели телефонный разговор по ситуации в Сирии в субботу, 20 января.​ «Обсуждалась ситуация в Сирии, в том числе вопросы обеспечения стабильности на севере страны и продвижения процесса мирного урегулирования под эгидой ООН», — говорилось в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как отмечало агентство Anadoly, телефонный разговор Тиллерсона с главой турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу состоялся по инициативе американской стороны. Министры провели переговоры также 20 января, детали не раскрывались.