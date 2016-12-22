Главреда «БлогСочи» задержали по делу о вымогательстве у депутата Госдумы

Главный редактор сайта «БлогСочи» Александр Валов задержан после проведенных в его квартире обысков, заявил его защитник и адвокат. Ему вменяют вымогательство у депутата Госдумы

Александр Валов (Фото: «БлогСочи»)

Главный редактор сайта «БлогСочи» Александр Валов задержан по подозрению в вымогательстве у депутата Госдумы Юрия Напсо, сообщил РБК защитник Валова, адвокат международной правозащитной организации «Агора» Александр Попков.

«Я был вчера на этих первоначальных следственных действиях, на обыске и задержании. Задержали его практически ночью, в 23:45, в связи с возбуждением уголовного дела и подозрением, что он вымогал деньги у депутата Госдумы», — пояснил он.

Адвокат Александра Валова Михаил Беньяш заявил РБК, что журналист был задержан по подозрению в вымогательстве 300 тыс. руб. у депутата Госдумы Юрия Напсо из фракции ЛДПР. «Уголовное дело возбуждено вчера Cледственным комитетом центрального района по городу Сочи по заявлению депутата Госдумы Юрия Напсо о том, что Валов вымогал у него денежные средства под угрозой распространения порочащих Напсо сведений», — сказал Беньяш.

По его словам, эти сведения — «информация о том, что Напсо разместил на общественной территории свой личный бассейн». «Следствие инкриминирует ему, что он предъявил Напсо угрозу, что если тот не заплатит ему 300 тыс. руб., то Валов будет публиковать эти сведения. Сведения Валов опубликовал. Эти 300 тыс. руб. — это искусственно сформированный крупный размер для того, чтобы преступление вмененное было тяжким, то есть подразумевающим возможность ареста», — пояснил Беньяш.

Сейчас Валов находится в изоляторе временного содержания города Сочи, против него возбуждено дело по ст. 163 УК РФ (вымогательство). «Cам Валов факт вымогательства, того, что он произносил какие-либо требования в отношении Напсо, и даже факт получения денег категорически отрицает», — рассказал адвокат.

«Я знаю об этом [задержании Валова]. Дыма без огня не бывает. В ближайшее время и средства массовой информации, и его адвокат сами озвучат ситуацию, но по определенным соображениям я пока не хотел бы это комментировать. Дальнейшие комментарии мы уже дадим позже», — заявил РБК депутат Госдумы Юрий Напсо.

В пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю подтвердили РБК информацию о задержании главного редактора сайта «БлогСочи» Александра Валова. «Да, он задержан. Прошли обыски», — сообщили в пресс-службе.

Сам Валов в минувшую пятницу в беседе с изданием «Кавказский узел» рассказывал об обысках в своей квартире. При этом, утверждал он, силовики грозили взломать дверь его квартиры, поскольку сам он открывать им добровольно отказывался. Следственные действия, по мнению Валова, связаны с его «деятельностью на «БлогСочи» и попыткой закрыть сайт». Какую именно статью ему вменяют, Валов в пятницу назвать не смог.

Издание напоминает, что 27 сентября 2017 года Лазаревский районный суд Сочи удовлетворил иск депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо о защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскал с главреда «БлогСочи» Александра Валова 1 млн руб., а также с другого блогера этого сайта Владимира Мельникова — 500 тыс. руб. Краснодарский краевой суд в декабре минувшего года оставил в силе это решение.

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