Песков рассказал о роли ярких вещей в своей жизни

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что часто выбирает для своего гардероба яркие вещи «в пику серым будням» и дефициту солнца в России. О своих предпочтениях Песков сообщил в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

«Мало красок. У нас мало красок, я очень люблю море, очень люблю солнце, очень люблю насыщенные цвета. Потому что я считаю, что вот этого должно быть много в жизни, а когда дефицит этого в реальной жизни <...> Конечно, хочется это, просто для самоощущения, чем-то это компенсировать», — ответил Песков на вопрос ведущей о его образах «то в красных штанах, то в красных шортах».

В марте 2016 года фотография пресс-секретаря в красных спортивных штанах на автомойке, появившаяся в социальных сетях, вызвала большой резонанс. «Поругался с ребенком за двойку, не спится. Вот как в трениках был, сел в машину, поехал мыться», — рассказывал Песков. Он добавлял, что был смущен тем, что фото вызвало такую реакцию.