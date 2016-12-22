В Москве за сутки выпало 20% месячной нормы осадков

В столице за сутки выпало до 20% месячной нормы осадков. Об этом РБК сообщил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, 21 и 22 января в столице также ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха составит минус 6–9 градусов. «В ночь со вторника будет повышаться давление, облачность будет минимальной, осадков не будет и температура будет снижаться — ночью до минус 10 [градусов]», — отметил Вильфанд.

Ранее в Росгидрометцентре сообщали, что 21 января, во Всемирный день снега, сильные снегопады ожидаются в 13 регионах европейской части России, а также на побережье Магаданской области.

По данным метеорологов, ожидается сильный снег с метелью в Московской, Ивановской, Рязанской, Липецкой, Тамбовской и Курской областях. Синоптики предупредили о заносах и налипании снега на дорогах, особенно в Воронежской и Белгородской областях. В Пензенской, Ульяновской, Саратовской и Самарской областях скорость ветра будет достигать 15–18 м/с. В Пермском крае водителей предупредили о гололеде на дорогах. Кроме того, возможны сходы лавин в Адыгее и в горах Северного Кавказа, а также снег с дождем в Крыму.