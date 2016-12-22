В Росгидрометцентре рассказали о сильных снегопадах в День снега

В воскресенье, 21 января, во Всемирный день снега сильные снегопады пройдут в 13 регионах европейской части России и на побережье Магаданской области. Об этом сообщается на сайте Росгидрометцентра.



Как отмечается в сообщении, в Московской, Ивановской, Рязанской, Липецкой, Тамбовской, Курской областях пройдет сильный снег, также может быть метель, а на дорогах образуются заносы. Синоптики предупредили о налипании снега в Воронежской, Белгородской областях. В Приволжском федеральном округе, а именно в Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Самарской областях, ветер во время метелей может достигать от 15 до 18 метров в секунду, в Пермском крае на дорогах гололед.



Жителей Южного федерального округа Росгдирометцентр предупредил о лавинах в Адыгее. Также снег с дождем может выпасть в Крыму. Лавиноопасными будут также горы Северного Кавказа.

В Москве, в воскресенье, 21 января, днем ожидается от минус шести до минус четырех градусов, сообщается на сайте Росгидрометцентра. В столице будет облачно, будет идти снег, местами сильный. В ночь на понедельник, 22 января, температура воздуха упадет до минус девяти градусов. Днем, 22 января, синоптики прогнозируют от семи до девяти градусов мороза. Также погода может быть облачной с осадками в виде небольшого снега.

Всемирный день снега — это международный праздник в честь зимних видов спорта. Он отмечает с 2012 года в предпоследнее воскресенье января. Инициатором праздника стала Международная федерация лыжного спорта. Его цель — это популяризация здорового образа жизни и зимнего спорта.