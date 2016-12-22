При обстреле автобуса на КПП в Донбассе погиб мирный житель

Армия Украины обстреляла автобус «в серой зоне» — в районе контрольно-пропускного пункта (КПП) «Еленовка» в Донбассе, погиб один мирный житель, еще один получил ранения. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Инцидент произошел в 13:20 мск. В настоящий момент уточняется информация о пострадавших.
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики 2 января сообщала, что Вооруженные силы Украины перебрасывают танки и самоходную артиллерию на свои позиции у линии соприкосновения в Донбассе.
По данным милиции, восемь украинских танков находились возле населенного пункта Дмитровка Новоайдарского района, на удалении 17 км от линии соприкосновения. Также у поселка Попасная украинские военные развернули две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика». При этом в ДНР также сообщали о нарушении Киевом режима перемирия.