В ЛНР сообщили о переброске Киевом танков к линии соприкосновения

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) заявили о переброске Киевом танков и самоходной артиллерии на позиции украинской армии у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом со ссылкой на Народную милицию республики сообщает Луганскинформцентр.

«В районе населенного пункта Дмитровка Новоайдарского района на удалении 17 км от линии боевого соприкосновения располагаются восемь танков <...> десантно-штурмовой бригады ВСУ», — сказано в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что у поселения Попасная также находятся две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» украинской армии.

При этом, как сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, военные Сампровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики «продолжают нарушать перемирие, применяя, кроме пехотного вооружения, минометы».

«На Донецком направлении противник вел огонь по позициям Вооруженных Сил Украины с 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия у Верхнеторецком», — сказано в сообщении.

Стороны конфликта в Донбассе согласовали перемирие на период рождественских и новогодних праздников 20 декабря. Соглашение о прекращении огня вступило в силу с 00:00 23 декабря, но уже через несколько часов в ДНР заявили об обстрелах со стороны Украины.