В Москве в районе Сокольников электричка насмерть сбила мужчину

На железнодорожной станции Москва-3 в районе Сокольников электричка насмерть сбила мужчину. Об этом представитель Московского межрегионального управления на транспорте СК Елена Марковская сообщила «РИА Новости».

«Организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования мужчины», — сказала представитель.

По данным СК, инцидент произошел ночью 30 декабря. Мужчина, личность которого устанавливается, пытался взобраться на платформу и был сбит проходящей электричкой Мытищи — Москва. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Ранее возле платформы Удельная в Подмосковье электричка ​насмерть сбила двух пожилых женщин. Как сообщили РБК в пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО, женщины переходили железную дорогу в неположенном месте.