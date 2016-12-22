В Ираке гражданку Германии приговорили к смертной казни за связи с ИГ
Общество, 14:52
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В Ираке гражданку Германии приговорили к смертной казни за связи с ИГ
Суд в Багдаде приговорил гражданку Германии марокканского происхождения, обвиняемую к принадлежности к террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), к смертной казни. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung со ссылкой на представителя суда Абдула Саттара Бейракдара.
Суд установил, что женщина приехала в Сирию из Германии, а затем отправилась в Ирак и вступила в ИГ. Кроме того, она привезла с собой двух дочерей, которые вышли замуж за боевиков. Обвиняемая оказывала помощь ИГ и участвовала в нападениях на сотрудников иракских сил безопасности.сообщил, что республика потеряла $100 млрд в борьбе против ИГ. В начале ноября в Минобороны Ирака заявили, что страну «почти полностью» освободили от боевиков. Вместе с тем угроза нападения боевиков в республике сохраняется, в связи с чем антитеррористическая коалиция во главе с США будет сотрудничать с властями и военными Ирака, чтобы «нанести окончательное поражение ИГ».