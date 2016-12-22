Обвиняемый в махинациях с биткоинами россиянин попросил убежище у Греции

Подозреваемый в махинациях с криптовалютой россиянин Александр Винник подал прошение о политическом убежище в Греции, чтобы его не экстрадировали в США. Об этом сообщил его адвокат Илиас Спирлиадис, передает «Интерфакс».



«Мы считаем, что, если он будет выдан США, то там с ним не будут обращаться по европейским стандартам, не исключаем даже применение к нему пыток», — сказал он. Защитник россиянина отметил, что Винник является экспертом по блокчейну, а это сфера, которой «интересуются власти США, что делает его дело еще и политическим». Он пояснил, что пока заявление будет рассматриваться, россиянина не могут никуда экстрадировать.

Спирлиадис отметил, что если греческие власти примут отрицательное решение, то оно будет обжаловано. «И пока все инстанции не будут завершены, министр, по нашим законам, не может подписать документ о его экстрадиции», — сказал он. Кроме того, защита Винника планирует подать жалобу в Европейский суд по правам человека, потому что полагает, что в отношении россиянина были нарушены «определенные статьи Конвенции по защите прав человека и основных свобод».

Винник был задержан в Греции 26 июля 2017 года по подозрению в отмывании $4 млрд через биткоины. Арестован россиянин был по запросу США, где ему заочно предъявлено обвинение. По версии жюри присяжных города Сан-Франциско, Винник использовал для отмывания денег биткоин-биржу BTC-e. Сторона обвинения полагает, что россиянин отмывал деньги, которые были получены после хакерской атаки на японскую биржу криптовалют Mt. Gox. Тогда в 2014 году из нее были похищены 850 тыс. биткоинов (около $500 млн по курсу на момент похищения), из которых 306 тыс. выведены в связанные с BTC-е электронные кошельки.

В сентябре 2017 года Останкинский суд Москвы заочно арестовал Винника. В Греции решался вопрос, куда именно подозреваемый россиянин будет направлен, в США или в Россию. Сам Винник заявил, что хочет быть экстрадирован на свою Родину. Однако в декабре 2017 года Верховный суд Греции постановил, что россиянин должен быть передан США. Таким образом он оставил в силе решение совета судей города Салоники.