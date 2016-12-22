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Обвиняемый в махинациях с биткоинами россиянин попросил убежище у Греции
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Обвиняемый в махинациях с биткоинами россиянин попросил убежище у Греции
Политика, 12:14
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Обвиняемый в махинациях с биткоинами россиянин попросил убежище у Греции

Подозреваемый в махинациях с криптовалютой россиянин Александр Винник подал прошение о политическом убежище в Греции, чтобы его не экстрадировали в США. Об этом сообщил его адвокат Илиас Спирлиадис, передает «Интерфакс».

«Мы считаем, что, если он будет выдан США, то там с ним не будут обращаться по европейским стандартам, не исключаем даже применение к нему пыток», — сказал он. Защитник россиянина отметил, что Винник является экспертом по блокчейну, а это сфера, которой «интересуются власти США, что делает его дело еще и политическим». Он пояснил, что пока заявление будет рассматриваться, россиянина не могут никуда экстрадировать.

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Спирлиадис отметил, что если греческие власти примут отрицательное решение, то оно будет обжаловано. «И пока все инстанции не будут завершены, министр, по нашим законам, не может подписать документ о его экстрадиции», — сказал он. Кроме того, защита Винника планирует подать жалобу в Европейский суд по правам человека, потому что полагает, что в отношении россиянина были нарушены «определенные статьи Конвенции по защите прав человека и основных свобод».

Винник был задержан в Греции 26 июля 2017 года по подозрению в отмывании $4 млрд через биткоины. Арестован россиянин был по запросу США, где ему заочно предъявлено обвинение. По версии жюри присяжных города Сан-Франциско, Винник использовал для отмывания денег биткоин-биржу BTC-e. Сторона обвинения полагает, что россиянин отмывал деньги, которые были получены после хакерской атаки на японскую биржу криптовалют Mt. Gox. Тогда в 2014 году из нее были похищены 850 тыс. биткоинов (около $500 млн по курсу на момент похищения), из которых 306 тыс. выведены в связанные с BTC-е электронные кошельки.

Верховный суд Греции постановил экстрадировать россиянина Винника
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В сентябре 2017 года Останкинский суд Москвы заочно арестовал Винника. В Греции решался вопрос, куда именно подозреваемый россиянин будет направлен, в США или в Россию. Сам Винник заявил, что хочет быть экстрадирован на свою Родину. Однако в декабре 2017 года Верховный суд Греции постановил, что россиянин должен быть передан США. Таким образом он оставил в силе решение совета судей города Салоники.

Теги: Греция , экстрадиция , Александр Винник
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