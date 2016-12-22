Первый танкер с газом из России для США продолжил путь в Бостон

СПГ-танкер Gaselys французской компании Engie, везущий груз сжиженного газа из России в США, продолжил путь в терминал Everett в американском городе Бостон. Об этом свидетельствуют данные сервиса онлайн-слежения за судоходством Marine Traffic.
Bloomberg 19 января сообщал, что Gaselys развернулся в Атлантическом океане и взял курс на испанский порт Альхесирас, находящийся в Гибралтарском заливе. По информации агентства, танкер находился в пути уже три недели, после того как покинул британский терминал Isle of Grain в графстве Кент.
Представитель компании НОВАТЭК, на заводе которого был произведен сжиженный газ, сообщил РБК, что ему неизвестны причины разворота Gaselys. «Мы продали этот газ, он поменял собственника. Наш танкер был разгружен в Великобритании. Об остальном надо спрашивать нового собственника — компанию Engie», — заявил собеседник РБК.
Представитель Engie 20 января рассказал Bloomberg, что Gaselys был вынужден развернуться из-за погодных условий. Представитель компании заверил, что конечный пункт назначения танкера с грузом не изменился.
НОВАТЭК 5 декабря сообщил о запуске первой очереди завода «Ямал СПГ», на котором производится сжиженный природный газ. Общая мощность завода должна превысить 16,5 млн т СПГ в год. Стоимость проекта составила $27 млрд.