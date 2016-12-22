В МВД Афганистана уточнили число погибших при нападении на отель в Кабуле

В столице Афганистана Кабул в результате нападения боевиков на отель Intercontinental погибли по меньшей мере пять человек, шесть получили ранения, в том числе три сотрудника правоохранительных органов, которые участвовали в операции по освобождению здания. Об этом заявил представитель афганского Министерства внутренний дел Наджиб Дониш, передает телеканал Tolonews.



Ранее сообщалось, что, по различным данным, в результате захвата отеля погибли и пострадали от 15 до 35 человека.



По словам Дониша, от боевиков были освобождены пять этажей отеля. Атакующие пока удерживают последний, шестой этаж. Дониш заявил, что двое нападавших были убиты, и правоохранители ищут еще оставшихся двоих. Из здания отеля были выведены 100 гостей и сотрудников, в том числе 16 иностранных граждан, сказал представитель МВД. Он уточнил, что все погибшие и пострадавшие — граждане Афганистана.



Позднее Reuters со ссылкой на представителя МВД сообщило, что спецназ завершил операцию по освобождению отеля от боевиков.

В субботу, 20 января, группа вооруженных людей взяла штурмом отель и захватила его. Как отмечает Tolonews, в воскресенье, 21 января, спецназ взял ситуацию под контроль. В операции по освобождению участвуют и иностранные войска, отмечает телеканал. Ответственность за захват отеля взяла на себя террористическая группировка «Талибан» (запрещена в России). По данным Tolonews, атака на отель Intercontinental произошла через несколько дней после того, как американское посольство предупредило о возможном нападении террористов на одну из гостиниц Кабула.