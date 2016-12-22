В США при крушении боевого вертолета погибли два человека
Общество, 05:41
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В США при крушении боевого вертолета погибли два человека
В Калифорнии во время выполнения учебного полета разбился вертолет AH-64 Apache. В результате крушения погибли два члена экипажа, сообщает телеканал FoxNews со ссылкой на заявление армейского командования.
Вертолет выполнял полет близ Национального учебного центра Форт-Ирвин к северо-востоку от Лос-Анджелеса. Машина упала в пустыне по неизвестной причине. В результате катастрофы оба пилота погибли. Причины катастрофы пока неизвестны.
Ранее, 19 января в Техасе потерпел крушение вертолет, на борту которого находились зимбабвийские политические деятели, в том числе представитель зимбабвийской оппозиции Рой Беннетт. Из шести человек, находившихся на борту, выжил только один.