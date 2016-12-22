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В МВД Афганистана уточнили число погибших при нападении на отель в Кабуле

Минобороны заявило об окружении в Идлибе крупной банды «Джабхат ан-Нусры»

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Турецкий город Килис подвергся ракетному обстрелу со стороны Сирии

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В США при крушении боевого вертолета погибли два человека

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